Chuva forte na madrugada produz 3 registos com nível de aviso vermelho, 10 laranja e 11 amarelo

A chuva forte da última madrugada produziu, entre a meia-noite e as 06 da manhã, 24 registos com nível de aviso meteorológico, sendo que a precipitação registada em três estações da zona alta do Funchal chegou mesmo a atingir quantidade equivalente a situação meteorológica de risco extremo (aviso vermelho). Tal verificou-se no Monte (67,7 mm/6h), no Pio do Areeiro (66,5 mm/6h) e no Pico Alto (65,6 mm/6h). Registaram-se ainda 10 registos com nível de aviso laranja: Aeroporto da Madeira (25,3 mm/1h e 48,0 mm/6h), Bica da Cana (22,8 mm/1h e 57,5 mm/6h); Pico do Areeiro (30,5 mm/1h); Chão do Areeiro (29,8 mm/1h); Pico Alto (27,4 mm/1h); Monte (29,9 mm/1h) e Caniçal (28,2 mm/1h).

Os restantes 11 registos ficaram-se pelo nível amarelo: Funchal/Observatório (16,7 mm/1h); Lugar de Baixo (13,1 mm/1h); Ponta do Pargo (12,6 mm1h), Lombo da Terça (10,2 mm/1h); Santo da Serra (15,4 mm/1h e 32,9 mm/6h); Caniçal (34,6 mm/h); Ponta de São Jorge (15,4 mm/1h); São Vicente (11,5 mm/1h); Porto Moniz (16,3 mm/1h) e Porto Santo (16,5 mm/1h).

Assinala-se que durante a madrugada o IPMA elevou o nível de ‘alerta’ para a precipitação para aviso laranja, que a partir das 07:00 baixou para amarelo, aviso que será levantado dentro de meia hora (09:00).