Chuva forte coloca Madeira sob aviso amarelo até à meia-noite

A Madeira está hoje sob aviso amarelo devido à chuva forte que se fará sentir em todo o arquipélago, abrangendo as regiões montanhosas, as costas Norte e sul e a ilha do Porto Santo.

As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que coloca assim a Região no ‘amarelo, até à meia-noite.

De acordo com a meteorologista Cristina Simões, o problema será mesma precipitação, já que o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste, soprando do quadrante oeste nas terras altas. É esperando ainda para esta segunda-feira, 26 de Novembro, uma pequena descida da temperatura máxima.

Estado do mar.

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 20.º C