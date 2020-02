Chuva e vento nas previsões para hoje

Céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes Sul da ilha da Madeira até ao início da tarde, possibilidade de ocorrência de precipitação fraca nas vertentes Norte e terras altas até ao final da tarde, dando lugar depois a períodos de chuva passando a aguaceiros são as previsões para hoje do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O vento será fraco a moderado do quadrante Norte, soprando por vezes forte, até a 40 km/h, nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 60 km/h; e forte, de 35 a 50 km/h, nas terras altas, com rajadas até 80 km/h, em especial a partir do meio da tarde. O IPMA aponta ainda para pequena descida da temperatura mínima.

No Funchal, o céu estará com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se pouco nublado até ao meio da manhã. Aqui também é esperada chuva ou aguaceiros a partir do final da tarde, mas o vento será fraco, inferior a 15 km/h. Hoje a temperatura mínima desce aos 14ºC no Funchal. A máxima será de 20ºC.

Câmara de Lobos e Lugar de Baixo chegam igualmente chega aos 20ºC de temperatura máxima. Santa Cruz, Machico e São Vicente aos 19ºC. Com 18ºC estarão Porto Santo e Porto Moniz; com 17ºC Ponta do Pargo e Caniçal. Santana terá a máxima mais baixa, 16ºC. Nas mínimas, Santana e São Vicente vão registar 11ºC, Ponta do Pargo 12ºC. No Porto Santo, no Caniçal, em Machico e Santa Cruz a mínima será de 13ºC, no Porto Moniz e no Lugar de Baixo 14ºC. Câmara de Lobos terá a mínima mais elevada, 15ºC.

No mar, a água continua a 19ºC. Na costa Norte com ondas de Norte com 2 a 3 metros de altura, na costa Sul com ondas de Sul inferiores a 1 metro.