Chuva cancela Carnaval das Crianças no Porto Santo

Desde o início desta manhã, e conforme as previsões do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está chover com alguma intensidade no Porto Santo.

A precipitação, que já provocou pequenas inundações em algumas artérias da cidade de Vila Baleira, motivou o cancelamento do cortejo carnavalesco das crianças, à semelhança do que aconteceu no Funchal.

“A Câmara Municipal do Porto Santo informa que após a análise dos vários indicadores apresentados pelas entidades competentes, bem como a Protecção Civil Municipal, no que diz respeito à projecção das condições meteorológicas para os próximos dias, em especial, na sexta-feira, dia 21 de Fevereiro de 2020 e após prévia articulação com todos os directores de escola, decidiu cancelar o Cortejo Carnavalesco”, explica a autarquia através da sua página de Facebook.

Não obstante, a Câmara Municipal do Porto Santo garante que, “apesar das previsões meteorológicas, não faltará animação nas Escolas do Concelho”, tendo articulado com as direcções das diferentes escolas diversas actividades a cargo do Grupo de Teatro Bolo do Caco.