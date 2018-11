Chuva caiu em quantidade nas zonas montanhosas e com intensidade nas zonas costeiras

Apesar de ter sido nas zonas montanhosas – vigorou aviso amarelo para a precipitação entre as 21 horas de ontem e as 03 da manhã de hoje - onde mais choveu durante a última noite (Pico do Areeiro 25,4 mm; Bica da Cana 21,8 mm), curiosamente os registos de precipitação condizentes com aviso amarelo ocorreram sobretudo junto da orla costeira, tanto a Sul como a Norte da ilha da Madeira e também no Porto Santo.

Para o intervalo de uma hora, ao início da madrugada a chuva caída atingiu o nível amarelo (de 10 a 20 milímetros numa hora) em cinco das 20 estações automáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A precipitação mais significativa verificou-se no Lombo da Terça/Achadas da Cruz (13,2 mm/1h), Porto Moniz (12,8 mm), Ponta de São Jorge (12,7 mm), Lugar de Baixo (10,8 mm) e Porto Santo (10,4 mm).