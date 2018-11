Chumbado projecto do Grupo AFA no Lazareto

O projecto é polémico, com a população local a ter demonstrado o seu desagrado perante a possibilidade do empreendimento avançar. Agora, a Câmara Municipal do Funchal chumba o projecto que o grupo AFA detinha para uma área no Lazareto, admitindo que este não cumpria com as exigências autárquicas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode aprofundar na página 3.

A maior mancha gráfica desta nossa primeira página vai para a greve dos estivadores, que não cumpriu os serviços mínimos. Por essa razão, a Região só hoje vê os stocks das empresas de distribuição alimentar repostos. Quanto à montagem das diversões de Natal, essa está também a ser afectada. Um assunto que é para desenvolver na página 6.

Mas continuando a falar de Natal, saiba na página 14 que a Noite do Mercado vai ver a sua segurança reforçada. A Câmara Municipal do Funchal aposta em obrigações para tornar as barracas mais seguras como a necessidade de extintores.

No âmbito da Justiça, abordamos na nossa página 10 o caso de uma empresa que, por ter fintado o Fisco, vai receber o castigo mínimo. Saiba qual nesta edição.

Por fim, fique a saber algumas das conclusões do arranque do Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que deixou críticas à postura da TAP e teceu elogios à Madeira.

