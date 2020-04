Numa edição com mais de uma dezena de páginas com trabalhos jornalísticos dedicados exclusivamente aos efeitos da covid-19, sobretudo na sociedade madeirense, o DIÁRIO usa um título impactante e uma foto captada ontem, ilustrando como está vazia a principal porta de entrada da Região, para apresentar em manchete esta quinta-feira uma ideia que percorre a maioria das notícias e reportagens: “Chegaram as incertezas”. Saiba então que, no pior momento da história da aviação, os trabalhadores dos aeroportos temem pelo futuro. Além disso, 2 dos 43 infectados com coronavírus estão internados num Hospital sem máscaras suficientes. Dizemos-lhe também que a Madeira concorda com a prorrogação do estado de emergência que será mais rígido e que as pessoas sem-abrigo serão acolhidas no Pavilhão dos Trabalhadores. Revelamos igualmente que os pensionistas resistem à transferência bancária e que as empresas e famílias são aconselhadas a reportar dificuldades nos acessos aos apoios. Tudo isto para ler entre as páginas 2 e 11 da edição impressa do DIÁRIO.

Com foto grande surge a foto de uma estudante madeirense, que esteve em Itália e conta uma história de terror. “Rezaram por mim”, diz Jéssica Agrela, que conta pesadelo vivido em Itália onde não há ninguém que não use luvas e máscara.

No topo da capa poderá ler que “‘Passagem administrativa’ depende do Ministério: Notas do 2.º período podem servir para passar de ano. Mas Lisboa é que decide”.

Finalmente, fique a saber que o DIÁRIO lança ‘PASSAtempo em casa’, uma iniciativa que vai dar prémos e proporcionar diferentes momentos para que as famílias aliviem a tensão do momento actual.

