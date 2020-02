CHEGA alega que Macedo não pode ser militante neste momento

O partido Chega esclarece, através de comunicado, que “Rafael Macedo não é militante do partido Chega, por essa razão não está autorizado a falar em nome do partido”. O esclarecimento surge na sequência das notícia que dão conta da intenção do médico integrar este partido, após ter passado pelo PURP.

“Nos rigorosos critérios de aceitação para membro do ‘Chega’, o facto de alguém ter sido candidato por outro partido, há menos de 3 anos, não será aceite, salvo algumas excepções que dependem da direcção nacional. Neste critério somos rigorosos como é do conhecimento publico, assim como pessoas com processos litigioso em tribunal”, esclarece a mesma nota.

“O Dr Rafael Macedo, não é impedido de apoiar o partido, desde que respeite o bom nome do partido e dos seus militantes e dirigentes”, conclui.