CGTP aborda situação das mulheres no trabalho

A CGTP realiza em todo o país, a Semana da Igualdade, entre os dias 2 e 6 de Março, sob o tema ‘Emprego de Qualidade – Viver e Lutar em Igualdade’, associando-se às iniciativas nos locais de trabalho, assim como iniciativas com expressão de rua em trono do emprego.

Na Madeira, a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP vai abordar a situação das mulheres no trabalho, na próxima quinta-feira, 27 de Fevereiro, às 16 horas, junto ao Tribunal do Trabalho, no Edifício 2000, no Funchal.