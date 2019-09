Céu pouco nublado este domingo na Madeira

De acordo com a previsão descritiva do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é esperada para a Madeira um céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes Norte e na ilha de Porto Santo até ao final da manhã e lá para o final do dia. O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Norte/Nordeste.

Região do Funchal:

Céu pouco nublado.

Vento fraco (inferior a 15 km/h).

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 1 a 1,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sul inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/24ºC