Céu passa de cinza a azul a partir da tarde

O céu vai estar mais azul a partir da tarde, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para uma manhã marcada por períodos de muita nebulosidade. Hoje não há chuva e o vento será fraco, subindo depois para fraco a moderado até 25 km/h do quadrante Oeste a partir da tarde. Nas zonas mais altas, vai tornar-se moderado a forte, de 30 a 40 km/h a partir do meio da tarde, soprando de Noroeste.

No Funchal, as previsões são idênticas, de um dia cinzento que gradualmente se irá tornando mais luminoso. O vento será inferior a 15 km/h. Hoje a temperatura máxima é de 21ºC, a mínima de 15ºC. No Porto Santo é de 20ºC e 14ºC, respectivamente.

A localidade mais quente será o Lugar de Baixo, com 22ºC de temperatura máxima, nas previsões. Aos 21ºC chega Câmara de Lobos. Para Machico, São Vicente e Porto Moniz estão previstos 20ºC de máxima, 19ºC para Santa Cruz, Caniçal e Ponta do Pargo. Santana terá 18ºC na parte mais quente do dia. Nas mínimas, São Vicente lidera com 12ºC, seguido de Santana e Ponta do Pargo com 13ºC; e Caniçal e Machico com 15ºC. Santa Cruz, Porto Moniz, Lugar de Baixo e Câmara de Lobos apresentam mínima de 16ºC.

No mar, a temperatura mantém-se nos 19ºC. Na costa Norte hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê ondas de Norte com 1,5 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sul, inferiores a 1 metro, boas para quem quer ir a banhos.