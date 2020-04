Céu cinzento e aguaceiros nas previsões desta quinta-feira para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta quinta-feira, dia 16 de Abril, apontam para períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros.

Quanto ao vento, este soprará moderado (20 a 35 km/h) de oeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h). Nas terras altas, as rajadas poderão chegar aos 75 km/h.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 3 a 4 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 2 a 3 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.

De referir que, segundo a página do IPMA, a costa Norte da ilha da Madeira, bem como a ilha do Porto Santo, encontram-se sob aviso amarelo até hoje à tarde. Pelo que renovamos a recomendação da Capitania do Porto do Funchal para que os proprietários ou armadores das embarcações “tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.