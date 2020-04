Cerimónia da bênção e corte das fitas da Universidade da Madeira foi adiada

A cerimónia da Bênção, Graduação e Corte das Fitas de 2020 da Universidade da Madeira, foi adiada. A decisão foi dada a conhecer hoje, através de um comunicado divulgado no portal oficial da Associação Académica da UMa, onde é explicado que “a Graduação não se realizará no dia 2 de Maio, como seria de esperar. Sabemos que realizar um evento com esta magnitude, daqui a menos de 3 semanas, seria um elevado risco para com os estudantes, as famílias e os amigos que iríamos reunir de uma forma tão fervorosa e alegre. Mas é simplesmente um risco muito grande de se correr, dadas as actuais circunstâncias”, acrescenta a nota.

A Associação Académica (AAUMa) explica que a decisão foi tomada com base nas directrizes emanadas “pela Universidade da Madeira, pela Direcção Geral de Saúde, pelo Governo Regional e pelo Governo da República, sempre tendo em vista a saúde pública” e que estão já a trabalhar em conjunto, com as outras entidades que colaboram naquela cerimónia, para definir a melhor data para a sua realização.

“De forma a assegurar a saúde de todos nós, e embora ainda seja impossível de determinar quando é que a situação irá normalizar, prevemos que a sua realização será apenas possível a partir do Verão, possivelmente no mês de Setembro. Esperamos fixar a data nas próximas semanas, para que os estudantes e as respectivas famílias tenham o tempo necessário para os seus planos, sabendo que essa decisão dependerá sempre de uma articulação com as autoridades de saúde e do cumprimento das determinações sanitárias e legais”, adianta a informação.