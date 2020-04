Cerco relâmpago surpreende cidade piscatória

“Cerco relâmpago”. Esta é a notícia em manchete na edição deste domingo, dia que marca o início do cerco sanitário que o Governo Regional decidiu instalar à freguesia de Câmara de Lobos depois de detectar dez novos casos de covid-19 e outros 40 suspeitos.

A cidade piscatória tornou-se o tema dominante da actualidade informativa sobre a pandemia na Madeira. O convívio pascal de uma família numerosa durante o estado de emergência forçou o confinamento de 18 mil habitantes durante 15 dias. Um dos infectados é uma criança de 19 meses que só foi testada após a terceira ida ao hospital.

Miguel Albuquerque garante que “não falhou nada” e Pedro Ramos mantém actual política de testes.

Olhamos ainda a educação onde mais de 1500 alunos não tem computador. Faltam mais equipamentos do que acessos à Internet, revela o inquérito da Secretaria de Educação. No Observatório, analisamos o ensino que enfrenta o seu maior desafio com esta pandemia e apresentamos as video-aulas, a opção seguida pela Escola dos Salesianos.

Carente de financiamento está a economia madeirense que absorveu 13 milhões de euros num mês. Numa entrevista de duas páginas, o sociólogo Ricardo Fabrício prevê uma vaga de precariedade laboral.

