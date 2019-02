Cerca de meio milhar já pediu demissão de Pedro Ramos em menos de 24 horas

Cerca de meio milhar de pessoas já assinaram a petição que pede a demissão do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos. Em menos de 24 horas, 481 internautas já subscreveram o pedido que começou a circular ontem à tarde, depois de um dia repleto de reacções à reportagem da TVI em torno da Medicina Nuclear do SESARAM. Os números não param de crescer.

“Face à recente reportagem da TVI, vinda a público ontem (dia 19 de Fevereiro de 2019), onde foi exposta a corrupção no seio da SESARAM e no Hospital Dr. Nélio Mendonça, pedimos a demissão do Secretário Regional da Saúde - Dr. Pedro Miguel Câmara Ramos, com efeitos imediatos. Estão em causa actos criminosos, corrupção e negligência agravada”, pode ler-se na petição.

Recorde-se que o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, mantém toda a confiança em Pedro Ramos e anunciou ontem que será realizada uma comissão de inquérito, convocada pelo PSD-Madeira, a fim de apurar a verdade.

Pode consultar a petição clicando aqui.