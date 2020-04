Tal como o DIÁRIO avançou pelas 17 horas deste sábado, dezenas de pessoas fizeram hoje o teste de despiste à covid-19, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz. Grande parte destes foram testados enquanto cumpriam quarentena obrigatória nesta unidade hoteleira depois de chegarem à Madeira no dia 29 de Março, a bordo de um A320 da easyJet, proveniente do Aeroporto de Gatwick, no Reino Unido, aeronave que trouxe um total de 83 passageiros a bordo, entre os quais quatro crianças.

Este domingo assinalam-se os 14 dias de isolamento obrigatório e os profissionais deslocaram-se - ao 13.º dia de quarentena - até ao Hotel Vila Galé para proceder à colheita de amostras no nariz e faringe destas pessoas com recurso a uma zaragatoa, num procedimento que “não demorou mais do que cinco a 10 minutos”.

“Relativamente às pessoas que já realizarem testes em unidades hoteleiras temos neste momento contabilizados - neste tipo de rastreio - 271 testes. Assinalar que estes testes têm vindo a ser feitos desde o mês de Março e que durante o mês de Março foi possível detectar quatro casos positivos (...) 225 pessoas encontram-se ainda em alojamento designado, sete pessoas no Hotel Praia Dourada, três na Quinta do Lorde e 195 no Hotel Vila Galé aos quais se juntam 20 do Hotel Dom Pedro Machico. Como falámos, 63 pessoas [“mais uma criança”], que testaram negativo e terminaram já os 14 dias de quarentena, saíram do Hotel Vila Galé durante o dia de hoje e regressaram à sua casa”, indicou Bruna Gouveia na habitual conferência de imprensa do IASaúde sobre a covid-19 e a consequente evolução epidemiológica na Madeira.

O DIÁRIO sabe que cerca de 60 pessoas não receberam ainda qualquer informação em termos pessoais relativamente ao resultado dos testes e continuam hospedadas no Vila Galé, ainda para mais porque este sábado cumpre-se o 13.º dia de quarentena.