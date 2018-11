Cerca de 35 mil consultas de planeamento familiar realizadas na Madeira em 2017

O secretário regional da Saúde presidiu esta sexta-feira à cerimónia de abertura das IV Jornadas Regionais Associação para o Planeamento Familiar (APF).

Pedro Ramos disse que a Madeira “está bem” no que concerne ao planeamento familiar e sublinhou o “importante trabalho” desenvolvido pelas associações como a APF (que desenvolve a sua acção na Madeira desde 2002) altura em que “os grandes desafios da Saúde são para o envelhecimento”.

“Não podemos descurar outras etapas do nosso ciclo de vida e esta que atinge os jovens. Na educação sexual, na promoção na informação temos de actuar sempre a montante”, realçou o governante.

O secretário referiu que em 2017 foram realizadas cerca 35 mil consultas de planeamento familiar na Madeira. “Nós totalizamos quase 13 mil consultas de planeamento familiar por parte dos médicos e 4 22 mil consultas de planeamento familiar por parte dos enfermeiros desta especialidade”.

Pedro Ramos falou ainda das políticas de natalidade do Governo Regional, concretamente do ‘Guia do Bebé’, e no contributo dos regressados da Venezuela para o aumento da natalidade na Região.

No que se refere ao aborto, o secretário disse que os números da interrupção voluntária da gravidez têm vindo a diminuir.

A Delegação Regional da Madeira da Associação para o Planeamento da Família (APF) promove entre hoje e amanhã (dias 23 e 24 de Novembro) as suas IV Jornadas Regionais, dedicadas ao tema ‘Escolhas, Direitos e Saúde: Tendências e Prioridades’.

As jornadas decorrem no Hotel Baía Azul, no Funchal, e reúnem cerca de 70 profissionais de saúde.