Centro Desportivo da Madeira reabriu hoje

De acordo com uma nota de imprensa enviada à redacção, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas revela que o Centro Desportivo da Madeira, localizado no concelho da Ribeira Brava, já reabriu na sequência das novas medidas de desconfinamento anunciadas, na passada sexta-feira, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nomeadamente a autorização da prática desportiva num conjunto de modalidades individuais.

Assim, “a partir de hoje, segunda-feira, os utentes já podem usufruir dos diversos campos de ténis e de padel, da pista de atletismo e ainda do minigolfe, através de prévia marcação, preferencialmente, agendadas telefonicamente ou pelos meios digitais existentes (291 950 120 / 911 014 715 - [email protected])”.

“O plano de contingência, acompanhado por um plano de retoma do empreendimento, será implementado com muito rigor e que, desde a passada sexta-feira, foram reforçadas as medidas de desinfeção nos diversos espaços do Centro Desportivo”, disse a presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste, Nivalda Gonçalves.

Além disso, afirmou que “foram adquiridos os equipamentos de protecção para o balcão de atendimento ao público e ainda equipamentos de protecção individual para assegurar a máxima protecção dos colaboradores e utentes do empreendimento”.

No que concerne ao período de encerramento ao público, Nivalda Gonçalves enalteceu o trabalho das equipas de manutenção, considerando que foram realizados trabalhos de conservação do espaço impossíveis de realizar noutras circunstâncias, garantindo, assim, as melhores condições para os utentes nesta reabertura.

O mesmo comunicado adianta, e tal como o DIÁRIO já havia avançado na sua edição on-line, que também reabriu hoje o Porto Santo Golfe e o Complexo de Ténis, que possui também dois campos de padel.

Para a presidente das Sociedades de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, a reabertura destes espaços são “excelentes notícias para a ‘ilha dourada’, visto que trará alguma normalidade, mesmo que progressiva, ao dia a dia dos residentes”.

Além disso, refere que foram concluídos diversos trabalhos de manutenção, principalmente nos greens do Porto Santo Golfe, de modo a garantir as melhores condições, nesta tão desejada reabertura, além de toda a desinfecção dos espaços que reabriram, ressalvando também que em ambos os complexos serão adoptadas todas as medidas obrigatórias de protecção e prevenção da covid-19.