Centro de Saúde de Machico vai ter dentista a partir de Outubro

A garantia foi dada, hoje, pelo secretário regional da Saúde. A partir de do próximo mês, o Centro de Saúde de Machico vai passar a dispor dos serviços de um médico dentista. Mais um passo na concretização do objectivo de ter cobertura, com os serviços daquele tipo de profissionais, em todos os centros de saúde da Região.

Na ocasião, Pedro Ramos lembrou que a estratégia para a saúde oral é das mais antigas na Região e que isso faz não haver a necessidade de adoptar o cheque-dentista, porque, argumentou, o serviço já é disponibilizado no SESARAM.

Na mesma ocasião, o governante anunciou que o Centro de Saúde de Machico vai passar a contar com mais um médico de família, o que permite aumentar a taxa de cobertura, e que o Serviço de Urgência local vai passar a dispor de segurança.

A ida da equipa de Pedro Ramos ao Centro de Saúde de Machico, no final da manhã de hoje, serviu para assinalar os 20 anos daquele centro nas actuais instalações. Uma unidade que, quando foi inaugurada, era a melhor da Madeira e do País, disse o secretário da Saúde.

O centro de saúde de Machico foi inaugurado a 8 de Setembro de 1999, sendo, na altura, secretário regional da Saúde Rui Adriano.