Centro de Química da Madeira leva ciência ao Porto Santo

O Centro de Química da Madeira (CQM) vai estar na Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco (EBSPDFFB), no Porto Santo, entre os dias 19 e 20 de Fevereiro.

Esta deslocação insere-se no âmbito do projecto ‘Bridging the Gap® (BtG®) – Edição Aldeias’ e tem como principal objectivo aproximar a ciência dos mais jovens.

A sessão de abertura decorrerá no dia 19 de Fevereiro, às 9 horas, e contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Dr. Jorge Carvalho; do Coordenador Científico do CQM, Professor João Rodrigues; do Presidente e da Vice-Presidente do Conselho Executivo da EBSPDFFB, respectivamente Professor José Ricardo Vasconcelos e Professora Maria José Vital, bem como outras entidades locais.

Durante estes dois dias, os alunos do 7.º ao 12.º ano de escolaridade terão oportunidade de executar diversas actividades experimentais e de assistir e participar em pequenas palestras da área da Química e Bioquímica.

Este novo formato da actividade, que foi ensaiado pela primeira vez na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, visa atingir o maior número possível de estabelecimentos de ensino dos concelhos mais periféricos da Região, complementando as diferentes actividades em curso no projeto BtG® iniciado pelo CQM em 2015.

O projecto BtG® integra-se na missão do CQM de servir a Sociedade, e está aberto a todos os interessados oferecendo, por medida, pacotes de actividades de disseminação de ciência em escolas, lares e outras entidades privadas ou públicas. Para marcações ou mais informações, os interessados poderão contactar o coordenador do projecto via e-mail ([email protected]) ou telefone (291 705