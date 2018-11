Centro de Formação Profissional da Madeira participa no Concurso escolar ‘#aminhavoznaUE’

O Instituto para a Qualificação (IQ, IP-RAM), através do Centro de Formação Profissional da Madeira (CFPM), vai participar no Concurso Escolar “#aminhavoznaUE” promovido pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira). Este concurso visa informar e capacitar os jovens, promovendo o debate e a partilha de ideias, com vista à participação nas eleições europeias de 26 de Maio de 2019.

A primeira fase deste concurso decorrerá na próxima quarta-feira, 21 de Novembro, no Auditório da Sede deste Instituto, a partir das 11 horas, através da sessão de sensibilização ‘A importância da participação nas Eleições Europeias’, com a presença de Marco Teles, Coordenador do CIED Madeira, e de Sérgio Marques, deputado ao Parlamento Europeu entre 1999 e 2009.

A equipa representante do CFPM é composta pelo professor Alexandre Neves e pelas formandas Cristina Luísa Quintal Pestana e Jéssica Gonçalves Faria da Corte, do curso de Esteticista, e Petra Raquel Freitas Pinto e Sandra Fernandes Brito, do curso de Técnico de Geriatria (3.º ano).