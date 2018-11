Centenas de crianças abriram a época natalícia do Fórum Madeira

Foi em ambiente de festa que o Pai Natal chegou ao Fórum Madeira. Centenas de crianças e famílias receberam o velhinho das barbas brancas que fez as honras à época natalícia, inaugurando o ‘Escorrega do Gui’, atendendo aos desejos dos mais novos e distribuindo gratuitamente a nova edição do Livro do Gui.

O Natal é uma das épocas mais queridas de toda a família, por isso, o Forum Madeira abriu as portas para dois meses repletos de animação, surpresas e muitas aventuras especialmente pensadas para fazer as delícias dos mais novos. Durante as próximas semanas é altura de o Pai Natal ocupar o seu trono e atender aos desejos que esperaram 12 meses para ser novamente revelados!

Mas não só, o centro tem preparadas dezenas de surpresas para todos os que o visitem: para entrar em grande nas actividades, que tal escorregar na super plataforma colocada à entrada do centro? O convite é para que os mais novos possam Escorregar com o Gui e mergulhar em todas as animações e surpresas natalícias. Para os mais curiosos, a Lime9, vai contar uma incrível história de natal com recurso a tecnologias de realidade aumentada que certamente conquistarão os mais novos: uma fada perdeu as asas na floresta encantada do Gui, conseguirão os mais novos ajudá-la e trazer de volta a magia do natal?

Para os fãs de clássicos natalícios, haverá ainda a oportunidade de dar uma volta no Mini Comboio junto à casa do Pai Natal, local onde poderão também tirar uma fotografia com o velhinho das barbas brancas para mais tarde recordar e receber de presente a edição anual do Livro do Gui. Este ano o Gui vai acampar e descobrir tudo sobre preservação ambiental e sobre a importância de cuidar da floresta já que esta pode ser também a nossa casa.