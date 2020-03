A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol criticou, hoje, o Governo Regional relativamente à intenção de permitir a instalação de jaulas de aquacultura naquele concelho.

Célia Pessegueiro, que falava no painel sobre Economia e Turismo, no âmbito das ‘Jornadas de Março’, promovidas pelas Mulheres Socialistas da Madeira, começou por destacar o crescimento do alojamento local no concelho da Ponta do Sol, sector que representa muitos postos de trabalho e que gerou outros contributos na economia, ao nível dos estabelecimentos de restauração e outros ramos de negócio.

A autarca apontou um dado curioso que se prende com o facto de 49,6% dos registos de alojamento local na Ponta do Sol estarem em nome de mulheres e de alguns dos que estão em nome de homens serem geridos por mulheres.

Célia Pessegueiro salientou que o concelho da Ponta do Sol mantém a característica rural e familiar, sendo que isso é tido em conta nos investimentos que são ali efectuados, que passam por apostas no agroturismo e em espaços muito mais ecológicos, sem desvirtuar a paisagem. “Quem vai investir, curiosamente, vai dando esta nota, quer algo com características mais rurais, porque percebe que tira potencial deste lado, o que é algo que nos interessa enquanto receptores desde investimento”, disse a presidente da autarquia.

“Se até os investidores já não estão a pensar numa rentabilização à toa e preferem ter espaços mais pequenos, mas que são valorizados por quem nos procura, pelos seus clientes, pelo turista, por que razão é que o Governo Regional há de, agora, destruir uma paisagem instalando jaulas à frente de um dos sítios mais pitorescos daquele concelho, que são os Anjos?”, questionou.

Filipa Caldeira, guia intérprete, foi outra preletora convidada para este painel, tendo alertado para a necessidade de haver cuidado nas construções, como forma de não haver tanto impacto visual na paisagem. «Parem de estragar a Madeira!», advertiu. A oradora lembrou que o turista vem à Madeira por causa da natureza e aconselha, por exemplo, à recuperação e manutenção das estradas antigas.

Este painel contou também com a intervenção de Carmo Jesus, controller de gestão, que considerou que o Governo Regional tem de ser mais dinamizador relativamente à nossa economia. Esta oradora abordou também os impactos ambientais na economia.