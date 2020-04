CELFF lança campanha ‘Fundraising Escola Hoteleira’ para angariação de computadores

Na sequência da pandemia covid-19 e, com a implementação do ensino à distância, o Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal (CELFF), entidade que gere a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM), lançou no site da escola uma campanha de angariação de computadores (novos ou usados) e outros recursos tecnológicos, com vista a garantir o princípio de igualdade de acesso à informação/aprendizagem e consequente sucesso educacional para todos os estudantes, numa perspectiva de escola inclusiva.

De acordo com o diagnóstico efectuado pela Escola Hoteleira, 97 dos seus 348 alunos não têm computador.

A recolha e entrega do material ficará a cargo da EPHTM e outras entidades parceiras, devendo todas as pessoas, empresas (em particular as operadoras de telecomunicações) ou instituições/organizações interessadas em colaborar, contactar a EPHTM através do email [email protected]

Os resultados desta iniciativa irão sendo actualizados no site, com a indicação dos doadores, se assim autorizarem. O regulamento para atribuição das doações também se encontra no site da escola.