Celebrações religiosas na Madeira sem alterações

De acordo com o cónego Marcos Gonçalves, do Gabinete de Comunicação da Diocese de Funchal, não se preveem, para já, alterações ao serviço religioso na Região Autónoma da Madeira. “Não temos ainda nenhuma instrução do Bispo D. Nuno Brás nesse sentido”, disse ao DIÁRIO, acrescentando, no entanto, que a Diocese do Funchal está a seguir todas as recomendações das autoridades nacionais e regionais e com aquelas emanadas do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa.

A Conferência Episcopal Portuguesa deixou algumas medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, “a Comunhão na mão, a Comunhão por intinção dos sacerdotes concelebrantes, a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta”.

Concretamente sobre as celebrações da Páscoa, que por norma juntam milhares de fiéis, o cónego Marcos Gonçalves diz que, para já, manter-se-ão. “Estamos atentos, temos um plano de contingência, mas por agora não vamos cancelar celebrações”. Os cancelamentos de missas ocorridos em outros pontos do país, como por exemplo na Diocese de Braga, prendem-se com o contexto que lá se vive, isto é, com a existência de “casos já confirmados” de coronavírus, explica o cónego.