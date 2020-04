Celebração do Dia Nacional dos Moinhos adiada para Setembro

A celebração da 15ª edição do Dia Nacional dos Moinhos, marcada para amanhã, 7 de Abril, acaba de ser adiada para os dias 19 de 20 de Setembro devido à pandemia Covid-19 que afecta o normal funcionamento do país.

As celebrações incluíam a iniciativa Moinhos Abertos de Portugal, promovida pela Rede Nacional de Moinhos, que ter permitido a abertura de portas em muitos moinhos do país. Nas últimas edições, o evento chegou a 345 Moinhos e 151 núcleos moageiros, em 58 municípios, distribuídos por 16 distritos do continente português.

Na Região Autónoma da Madeira, este evento foi assinalado a 7 de Abril de 2019 por iniciativa do Núcleo Museológico da Casa do Povo do Caniço que dinamizou uma caminhada pelo Roteiro da Levada da Azenha, incluindo visita guiada ao interior do Moinho da Vargem, no Caniço.

Recorde-se que os moinhos estão na memória de todos através da toponímia de muitas localidades, como a Levada da Azenha, Levada dos Moinhos ou Beco dos Moinhos, graças aos vestígios de moinhos existentes no passado.

Há ainda os exemplares em bom estado de conservação, como é o caso dos emblemáticos moinhos de vento do Porto Santo e do moinho a água de São Jorge, este último ainda em funcionamento.