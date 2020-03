Celebração de Missas suspensas devido ao coronavírus

Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a Conferência Episcopal Portuguesa determinou que os sacerdotes suspendam a celebração comunitária de missas, “até ser superada a actual situação de emergência”.

A Conferência Episcopal Portuguesa recomenda ainda que sejam seguidas “as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e actos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões”.

Recorde-se que o Bispo do Funchal decidiu, ontem, suspender a catequese, recomendando aos fiéis que evitem as procissões, assim como as “celebrações penitenciais próprias da Quaresma e outras actividades extraordinárias que envolvam grande número de pessoas”.