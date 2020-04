Herlanda Amado, deputada da CDU na Assembleia Municipal do Funchal, entregou hoje na Autarquia funchalense, uma proposta de Resolução para que este organismo intervenha junto do Governo da República, para a regulamentação da lei de forma a ser atribuído um subsídio extraordinário aos trabalhadores que estão na linha da frente do combate à COVID-19.

A proposta de resolução solicita às entidades competentes, um conjunto de direitos a todos estes trabalhadores, pelo trabalho realizado nas condições actuais de elevado risco de contágio pela pandemia.

“Aos trabalhadores que desempenham um conjunto diversificado de funções, que em muito tem contribuído para a garantia do normal funcionamento do dia-a-dia de todos os cidadãos, num momento tão dramático como este, é importante que seja garantida a sua valorização salarial, desde os bombeiros sapadores, os funcionários da salubridade, os asfaltadores, ou os funcionários que desempenham as mais diversificadas funções nos cemitérios, entre outras tarefas assumidas pelos assistentes operacionais”, escreve a CDU na proposta de resolução entregue à CMF.

Considera que, desde o transporte dedicado por parte dos bombeiros de possíveis doentes infectados com o vírus, a limpeza e desinfecção de mobiliário urbano para que se reduza o risco de contágio, entre outras intervenções que estão a ser feitas por estes trabalhadores, “é justo a existência de incentivos de natureza remuneratória, nomeadamente um subsídio extraordinário”, defende a CDU.