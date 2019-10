CDU lamenta que Filipe Sousa se tenha recusado a receber os feirantes do Santo da Serra

Através de um comunicado de imprensa, a CDU lamenta que Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, se tenha recusado a receber os feirantes do Santo da Serra e que tenha recorrido “à bruta intervenção policial”.

“O Presidente da Câmara de Santa Cruz recorreu à bruta intervenção policial. Escondendo-se dos cidadãos que procuravam uma reunião, Filipe Sousa, o ainda Presidente daquela autarquia, recorreu à violenta carga policial para expulsar quem queria explicações políticas e contra quem queria medidas resolutivas para problemas concretos”, disse.

Acusa ainda o JPP de “falta de cultura democrática”, lamentando o facto de os feirantes terem sido “expulsos” do edifício da Câmara.

“Através das forças especiais da PSP, através da violência, os cidadãos foram expulsos do edifício da Câmara Municipal. Pela via da mais boçal carga policial, o autarca do JPP fugiu ao seu dever de reunir e de ouvir os cidadãos e as suas reivindicações”, sustentou.

Tendo isto em conta, afirma que “o recurso à violência policial, como lógica dos inimigos da democracia, não é uma gramática inovadora. Mas, é reveladora da verdadeira natureza daqueles que, há tempos, se apresentaram como “os verdadeiros democratas””.

“A Câmara JPP optou pelo argumento da força bruta. Aquela resposta policial diz quase tudo acerca da identidade política do JPP”, concluiu.