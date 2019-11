CDU exige que sejam resolvidos problemas no acesso à água de rega em Câmara de Lobos

A CDU esteve em contacto com os agricultores, no Sítio da Caldeira, Câmara de Lobos, no sentido de observar as dificuldades sentidas devido à falta de água de rega. Nesta iniciativa política, Alexandre Fernandes afirmou que os agricultores daquele concelho debatem-se hoje com “um grave problema de acesso à água de rega”.

“Estamos a verificar que o ‘giro’ está neste momento em cerca de 60 dias. É certo que o longo período que atravessamos com ausência de chuva é muito preocupante, mas não justifica na totalidade a situação em que chegamos. Há uma escandalosa falta de investimento nesta área específica levando a que as tão faladas perdas de água sejam responsáveis por mais de 70% dos caudais disponíveis para o regadio. Esta situação só revela a falta de investimento que o sector tem sofrido”, disse.

No caso particular desta localidade, referiu que “a situação continua sem fim à vista”, devido ao facto de não haver capacidade de armazenamento de água para regadio, apesar da CDU inúmeras vezes já ter alertado a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Águas e Resíduos da Madeira e o Governo Regional.

“Diversos agricultores, com esta falta gritante de água, veem-se obrigados a pagar valores que variam entre os 200 e os 500 euros, para que as suas produções sejam regadas por meio de autotanque, tentando deste modo atenuar os prejuízos que já são elevadíssimos”, lamentou.

Por isso, defendeu uma outra política para o sector, pois “os agricultores esperam e desesperam por soluções e por respostas”.

“Não é com ‘pensos rápidos’ que esta situação grave pode ser resolvida. É necessário um trabalho de fundo, estruturado, inclusive com apoios financeiros aos produtores por forma a resolver este grave problema de disponibilidade de água para rega”, concluiu.