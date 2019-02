CDU denuncia “inércia do Governo Regional e da CMF” na resolução dos problemas causados 20 de Fevereiro

A CDU esteve, hoje, em localidades afectadas pela aluvião de 20 de Fevereiro de 2019, para denunciar a inércia do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal (CMF), na resolução dos problemas que “ainda hoje afectam as populações destas localidades”.

“Nove anos depois da catástrofe que assolou a nossa Região a 20 de Fevereiro de 2010, muito ainda está por fazer, e existem zonas que deveriam ser prioritárias tendo em conta a necessidade de garantir a segurança de pessoas, bens e infra-estruturas, mas que, infelizmente, ficaram esquecidas no tempo, praticamente abandonadas à sua sorte”, começou por dizer Ricardo Lume, no Poço do Morgado, localidade fortemente afectada pelo temporal de 20 de Fevereiro.

O dirigente comunista prosseguiu enumerando outras localidades da freguesia de Santo António, como o Curral Velho, o sitio da Casa Branca, o Caminho dos Moinhos ou o sitio dos Três Paus, que “continuam a necessitar de intervenções para garantir a segurança de pessoas e bens, como por exemplo a sustentação das escarpas e até mesmo a consolidação das margens de linhas de água”.

“Em muitas situações as obras de reconstrução foram feitas junto das estradas principais, deixando zonas de risco sem qualquer intervenção, algo que é bem visível no Ribeiro do Trapiche”, acrescentou Ricardo Lume.

“Grande parte do que falta fazer em relação aos danos do referido temporal é, em primeiro lugar, da responsabilidade do Governo Regional (e do partido que o sustenta na Assembleia Legislativa Regional, o PSD) que, em nosso entender, inverteu as prioridades, pois preferiu, em algumas situações, construir ou reconstruir o acessório em vez de se focar no fundamental”, apontou o comunista.

“Por outro lado, a intervenção nos cursos de água resultou na aplicação de um conjunto de técnicas de duvidosa eficácia e, em muitos casos, as intervenções estreitaram ainda mais as linhas de água, potenciando assim riscos em aluviões futuras”, insistiu.

“O Governo Regional, tal como a Câmara Municipal do Funchal, viraram as costas aos moradores destas localidades, o que é fundamental é assegurar a segurança destas populações e garantir que a normalidade volte às zonas afectadas”, rematou.