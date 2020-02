CDU debate 10 anos depois do temporal de 20 de Fevereiro

A CDU organizou, esta tarde, no Funchal, uma conferência/debate público sobre a aluvião de ‘20 de Fevereiro de 2020, 10 anos depois’. Na intervenção, realizada por Dírio Ramos, foi analisada a organização do território, a sua utilização na Região Autónoma da Madeira e as situações em que tem sido negligenciada a prevenção de riscos e a mitigação de catástrofes.

Neste debate foram consideradas diversas situações que exemplificam como os governantes promovem a implantação de edifícios e construções públicas junto das ribeiras. Dírio Ramos apontou casos concretos em que, nas zonas inundáveis ou ameaçadas por cheias, apesar das restrições à edificação, os governantes colocam pessoas e bens sujeitas a elevados riscos e perigosidade.

Foram também apontados erros graves em intervenções realizadas em nome da “reconstrução da catástrofe do 20 de Fevereiro”, recorrendo à chamada ‘Lei de Meios’, de onde resultaram em vários lugares a exposição a riscos ainda mais elevados do que antes da aluvião de 2010. Ou seja, em vez da aplicação dos dinheiros da reconstrução para prevenir riscos, foram utilizados para o agravamento de ameaças à segurança.

Dírio Ramos apelou à criação de uma nova cultura de prevenção de riscos e a uma outra concepção de Protecção Civil.