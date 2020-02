CDS votará contra proposta de notificação aos proprietários para expropriação de vários prédios em Santa Cruz

O deputado municipal do CDS, em Santa Cruz, Pedro Rodolfo Freitas, votará contra a “proposta de notificação aos proprietários para expropriação de vários prédios no Município de Santa Cruz” pretendidos pelo executivo do JPP.

“A mesma coloca cinco prédios para notificação numa única proposta, pelo que mesmo que alguma delas poderia ser viável para o CDS não estão em propostas individuais”, explica.

“Os nossos motivos para a votação contra destas notificações devem-se ao facto que votar favoravelmente era votar a favor das mesmas expropriações, consideramos que o cabimento orçamental para estas obras são inviáveis financeiramente para a câmara a curto prazo, pois este executivo esta a pedir empréstimos para bens de serviços como camiões de lixo, obras de passeios, cemitérios. Só nestas ascendem o total 4.5 milhões de euros, além de obras no próprio quartel dos bombeiros, saneamento básico; em resumo obras que achamos ser prioritárias para o concelho”, acrescenta.

O deputado pergunta: “Se a câmara não tem meios financeiros próprios para adquirir e para fazer obras de grande magnitude a curto ou médio prazo faz sentido dar o passo maior que a perna?

“Especificamente no caso da Quinta escuna parece ser uma “guerra política do passado” e não um consenso com os proprietários da mesma, que tem demonstrado publicamente interesse num investimento privado”, sustenta, lamentando que “este executivo esteja cego, pois tem pouca visão no sentido que o investimento privado é quem cria os postos de trabalho”

“Não devemos criar uma sociedade de dependentes, mas sim prospera com investimento e criação de riqueza, quer nas empresas e famílias do nosso município, concluiu.