CDS visitou Parque Industrial de Câmara de Lobos

O CDS realizou hoje, pela manhã, uma visita ao Parque Industrial de Câmara de Lobos.

No âmbito das visitas que o Grupo Parlamentar do CDS está a promover às empresas, os deputados do CDS deslocaram-se hoje, pela manhã, ao Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

António Lopes da Fonseca, no decorrer da visita, constatou o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela nova administração da Madeira Parques Empresariais, no sentido de incentivar os empresários a deslocar as suas empresas para os parques empresariais.

O parque empresarial de Câmara de Lobos é um exemplo de sucesso, composto por 52 empresas, dando emprego a mais de 90 pessoas.