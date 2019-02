CDS pede activação do Regulamento para a Reconversão Urbanística das Áreas de Génese Ilegal

Ana Cristina Monteiro, a vereadora do CDS-PP que esta quinta-feira fez a sua ‘estreia’ na política activa, em substituição de Luís Miguel Rosa, interpelou directamente o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, sobre o Regulamento Municipal para a Reconversão Urbanística das Áreas de Génese Ilegal (AUGI), proposta da iniciativa do CDS que foi aprovada por unanimidade há cerca de seis meses e que a autarquia está a preparar desde Setembro.

Recorde-se que sem este instrumento, os munícipes na posse das chamadas ‘casas clandestinas’ continuam a ver adiada a possibilidade de legalizar as suas habitações e de as valorizar enquanto património pessoal, contribuindo ao mesmo tempo para a requalificação e alindamento dos espaços públicos circundantes.

Na resposta, Paulo Cafôfo disse que a autarquia está a utilizar um normativo já existente que permite aos proprietários das casas clandestinas avançarem com o processo. A vereadora do CDS entende que é preciso “dar seguimento à deliberação votada por unanimidade e criar o Regulamento próprio, para maior segurança dos munícipes e para as regras e os normativos estejam clarificadas para todos os munícipes”, declarou no final da reunião a vereadora democrata-cristã.

A autarca acha que CMF se tem feito “esquecida” neste processo. “Existem algumas casas que já estão a ser legalizadas, mas o lógico é ter o regulamento, porque assim os munícipes sabem quais são as regras para a legalização”, sublinhou Ana Cristina Monteiro, uma jovem luso-descendente, advogada de formação e presidente da VENECOM (Associação da Comunidade de Imigrantes da Venezuela na Madeira), que passa a ser o principal rosto do CDS no executivo da CMF.

A legalização das ‘casas clandestinas’ foi um processo liderado pelo líder do CDS, Rui Barreto, desde a preparação e aprovação do diploma na Assembleia Regional à revisão do PDM do Funchal.