CDS garante que há condições para uma descida no preço da gasolina e do gasóleo

Com a discussão do Orçamento da RAM 2019, que se inicia esta terça-feira, o CDS tem vindo a ultimar propostas de alteração na especialidade, com o propósito colocar em prática “uma política de baixa fiscalidade”, depois de um longo período de sete anos em que o PSD aplicou um modelo de austeridade que deveria durar três anos, por via do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

A descida do preço dos combustíveis é uma questão que o CDS não deixará cair. Entende o partido que, contas feitas, e analisada a evolução do preços do barril de petróleo entre 2008 e 2018, há condições para uma descida no preço da gasolina e do gasóleo.

