CDS exige explicações a Pedro Nuno Santos pela recusa em vir ao parlamento regional

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação já não vem ao parlamento regional, como chegou a estar marcado. Pedro Nuno Santos deveria ser ouvido na ALM no final do mês mas comunicou a sua indisponibilidade, justificada num parecer do conselho consultivo da Procuradoria Geral da República que já tinha sido utilizado pelo seu antecessor, Pedro Marques, para se recusar a vir ao parlamento madeirense, na legislatura anterior.

Esta situação motivou um protesto do deputado do CDS, Lopes da Fonseca que exige explicações ao ministro.

“O CDS lamenta a recusa do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos em deslocar-se à Madeira com o intuito de esclarecer as pessoas da razão pela qual ofendeu os madeirenses na Assembleia da República, afirmando que se não fora o facto da TAP ter voltado ao erário público, os madeirenses iriam ‘comer e calar’ os preços que esta companhia aérea nacional impusesse”, afirma.

Lopes da Fonseca considera esta afirmação ofensiva para a Região.

“Do ponto de vista político, justificar-se-ia a vinda do senhor Ministro à Madeira e o mesmo disponibilizou-se para o fazer mas, logo depois refugiou-se num parecer consultivo da Procuradoria Geral da Republica para não vir à região por não ter que justificar aos parlamentos regionais as afirmações que tem proferido relativamente à TAP”, lamenta.

Se do ponto de vista jurídico o deputado admite que possa haver alguma justificação, do ponto de vista político, o CDS não encontra “qualquer justificação porque o senhor Ministro deve uma resposta e deve também um pedido de desculpas, pelas afirmações que proferiu na Assembleia da Republica relativamente aos madeirenses”.