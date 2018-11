CDS defende mais investimento da Câmara de Santa Cruz para gerar maior atractividade turística

O presidente da concelhia do CDS Santa Cruz entende que é necessário um maior investimento da autarquia de Santa Cruz ao nível de atractividade turística e promoção de eventos culturais para dinamizar as freguesias do concelho e esbater a ideia feita de “cidade dormitório” que tem vindo a “colada” ao Caniço.

O apelo de Pedro Freitas ao executivo do partido Juntos Pelo Povo (JPP) tem em conta a necessidade de encontrar soluções para que as freguesias do concelho possam dinamizar aquilo que têm de mais autêntico e desta maneira criar atractividades genuínas que possam ajudar a dinamizar as economias locais, atraindo pessoas de fora do concelho.

Os roteiros turísticos e as actividades turístico-marítimas são algumas das potencialidades a explorar dentro dessa nova estratégica municipal.