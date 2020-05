CDS começa a preparar eleições autárquicas de 2021

A Comissão Política Regional (CPR) do CDS, presidida por Rui Barreto, reuniu esta noite com vista a analisar a situação política da Região e dar início ao processo que conduzirá o partido às eleições autárquicas de 2021.

Nas conclusões da reunião, enviadas há pouco aos órgãos de comunicação social,é referido que “o CDS-Madeira iniciará o processo de mobilização do partido em todas as freguesias e concelhos da Madeira e do Porto Santo. Após se ultrapassarem as limitações impostas pelo Covid-19, o CDS-Madeira fará uma ronda por todas as freguesias da Região, reunindo com os dirigentes e militantes locais, assim como com as populações, com vista a preparar o ciclo autárquico”.

Mas esta não foi a única conclusão da reunião de hoje. A Comissão Política Regional do CDS louvou a capacidade revelada pelo Governo Regional, do qual o partido faz parte, para conter a propagação da COVID-19, enaltecendo a capacidade com que “o Executivo da Região respondeu aos pedidos de ajuda de todos os sectores da sociedade madeirense, tendo sido capaz de, num tempo muito curto e com meios exclusivamente do Orçamento Regional, criar um conjunto de medidas de apoio e de relançamento económico capazes de manter viva a esperança de empresários de todas as áreas de negócio, de milhares de trabalhadores, de empreendedores, de trabalhadores independentes, de agricultores e pescadores”.

Nas conclusões assinadas por Rui Barreto, o CDS destaca ainda “a forma empenhada e arrojada como os dois secretários regionais do partido (Rui Barreto e Teófilo Cunha) enfrentaram os desafios colocados pela pandemia global associada à Covid-19. Quer na área da Economia, quer na área do Mar, as duas secretarias regionais tuteladas pelo partido souberam encontrar, num curtíssimo espaço de tempo, soluções de apoio quer às empresas, quer ao sector das pescas, que irão ao encontro das necessidades imediatas dos empresários, dos trabalhadores e dos pescadores e armadores!.

A Comissão Política Regional do CDS “condena ainda a atitude do Governo central que, reiteradamente, tem ignorado os pedidos de ajuda das duas regiões autónomas” e reitera que “lutará, em coordenação com o Grupo Parlamentar do partido na Assembleia da República e com Direcção Nacional do CDS para que os direitos dos nossos concidadãos sejam respeitados na íntegra”.