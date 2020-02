CDS alerta para “alguns perigos” na freguesia de São Pedro

O CDS levou à reunião de Câmara desta quinta-feira, algumas preocupações identificadas em São João, na freguesia de São Pedro. Segundo a vereadora Ana Rita Gonçalves, uma das maiores preocupações tem a haver com o parque infantil que apresenta “alguns perigos para as crianças”, daí o pedido de intervenção junto do executivo, assim como uma área de lavadeiras em degradação que merece um “pedido de atenção para a necessidade de preservar esse património histórico”.

A vereadora alertou ainda para a existência de alguns poços por tapar, bocas de incêndio e perdas de água, aguardando por uma “intervenção da autarquia” do Funchal.