Cautela com as burlas e ciberataques

A quarentena favorece o cibercrime. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO revela o alerta dado pela Polícia Judiciária que pede cuidados redobrados neste tempo de teletrabalho e de afastamento social, opções que aumentam o recurso aos meios informáticos e que potenciam os ciberataques e burlas. Revelamos as recomendações da PJ e também da DECO para aumentar a segurança informática nas suas casas.

Nesta segunda-feira, saiba que a jovem mulher grávida, a 45ª pessoa a ser confirmada com infecção pela Covid-19 na Região, não sabe como contraiu o vírus. Ao DIÁRIO revelou que, na casa onde vive actualmente, o primeiro a ter sintomas foi o seu namorado. Agora, a análise aos sogros deu positiva, os dois novos casos notificados ontem pelas autoridades de Saúde. Sem saber como foi infectada pela Covid-19, a jovem alerta para que as pessoas fiquem em casa e revela os sintomas que em nada se parecem com uma gripe. No rescaldo do balanço de ontem da Saúde regional, fique a saber que as autoridades apenas prevêem que algumas restrições possam ser levantadas só no final de Maio.

Em tempo de Estado de Emergência a tradição da missa do Domingo de Ramos cumpriu-se em igrejas vazias. O DIÁRIO acompanhou, de longe, a celebração na Calheta.

A Economia continua a ser muito afectada pela pandemia. As vendas de combustível na Região têm registado perdas elevadas nas últimas semanas, isto depois da corrida aos postos de abastecimento que se verificou nos dias seguintes à implementação das medidas mais restritivas. Também na Madeira, e no passado mês de Março, já se verificaram mais empresas dissolvidas e menos constituídas.

Nas boas notícias, saiba que o Governo Regional pagou 186 milhões a fornecedores e que o prazo médio de pagamentos do executivo foi em Fevereiro de apenas 42 dias, menos 10 do que em Fevereiro de 2018. Já a Câmara do Funchal desenvolveu uma nova plataforma, com o objectivo de apoiar os comerciantes funchalenses e de informar os munícipes relativamente aos serviços essenciais que estão em funcionamento na cidade.

No que concerne o Ambiente, saiba que plantas infestantes como a giesta e a carqueja invadem o Paul da Serra e são um perigo em caso de incêndio. Já para celebrar o Dia Mundial da Terra, fique a saber que a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, lança, a partir de hoje, um concurso criativo de desenho e expressão plástica para toda a família.

