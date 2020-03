Casa do Povo do Porto Moniz apoia população idosa do concelho

A Casa do Povo do Porto Moniz, para além da sua responsabilidade social no acompanhamento dos Telearmes no Concelho do Porto Moniz, que contempla neste momento 60 idosos que vivem sozinhos, possui uma Equipa de Apoio ao Domicílio, preparada para dar resposta a diversas necessidades dos mais idosos da localidade, nomeadamente a entrega de medicamentos, compras de supermercado, entre outras.

Conforme nos revelou fonte daquela Casa do Povo, estão também a ser apoiados os utentes dos Centros de Convívio sob a tutela desta instituição.

Aos restantes sócios e à população em geral, bem como aos elementos do grupo folclórico, da equipa de futsal e aos alunos dos cursos a decorrer, foi disponibilizado o contacto 965013814 e o email [email protected] para qualquer esclarecimento ou colaboração, se necessário.