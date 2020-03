Casa de Saúde S. João de Deus estabelece plano de contingência devido ao coronavírus

A Casa de Saúde S. João de Deus – Funchal, face à epidemia de COVID-19 em Portugal e no mundo, estabeleceu um Plano de Contingência Interno, alinhado com as orientações das autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira.

“O Plano consubstancia um conjunto de medidas, procedimentos e recomendações de actuação para o conjunto de pessoas interessadas, nomeadamente utentes, familiares de utentes, colaboradores, voluntários e outros stakeholders que actuam diariamente na instituição de saúde mental, de forma a minimizar os riscos de transmissão COVID-19”, revela através de um comunicado de imprensa.

Concomitantemente, adopta um conjunto de acções e comportamentos alternativos que garantem o normal funcionamento de cada serviço ou unidade assistencial.

Informa ainda que ficam suspensas as actividades de natureza social no exterior, restrição de acesso e circulação no interior da instituição, limitando a uma visita por utente internado.