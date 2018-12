Casa da Madeira nos Açores promove Missa do Parto

A Casa da Madeira nos Açores - CMA irá realizar no próximo sábado, dia 15 de Dezembro, uma Missa do Parto, no Centro Missionário do Coração de Jesus, em Ponta Delgada, pelas 6 horas.

Esta será a primeira Missa do Parto realizada no arquipélago açoriano, sendo a mesma presidida por párocos madeirenses, residentes nos Açores.

Esta celebração é aberta à população, no final da Missa existirá o típico momento de animação e partilha de “comes e bebes” entre fiéis e visitantes.

As Missas do Parto são uma secular tradição da religiosidade popular e da cultura madeirense. Consistem em nove missas celebradas na novena que antecede o dia de Natal, de 16 a 24 de dezembro, sendo uma devoção mariana que comemora a gravidez da Virgem Maria, conhecia por Virgem do Parto. Comemorando-se assim, nesta época natalícia, uma importante tradição madeirense que anuncia o Nascimento de Jesus.

Esta é uma iniciativa da CMA que é uma instituição com mais de três décadas de existência tendo desenvolvido um vasto rol de actividades culturais de divulgação do Arquipélago da Madeira nos Açores. Região onde residem algumas centenas de madeirenses de primeira geração e muitos descendentes.