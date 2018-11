Casa da Luz recebe Mercado no Museu

O Museu da Electricidade – Casa da Luz e a marca Dona Xica entram no espírito natalício com a promoção amanhã no Museu do IV Mercado no Museu – Edição de Natal, entre as 10 horas e as 18h. Neste espaço estarão reunidas varias marcas e produtos para venda e estará também presente a Fundação Cecília Zino, uma instituição particular de solidariedade social que se dedica acolhe crianças em risco participação para divulgação e angariação de donativos, para que se possa dar a conhecer e angariar donativos.

No espaço haverá várias actividades, ligadas à gastronomia e às artes plásticas, a par de outras iniciativas, como ginastica rítmica.

A entrada é livre.