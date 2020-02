Carnaval das Crianças e Carnaval Solidário irão realizar-se dia 27

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC) confirmou, há instantes, o cancelamento do Desfile e Festa de Carnaval das Crianças e do Carnaval Solidário, devido às condições climatéricas, conforme já havia avançado o DIÁRIO.

Assim, por decisão da tutela, o Cortejo das Crianças que estava programado para esta manhã na Avenida Arriaga, no Funchal, irá realizar-se na próxima quinta-feira, dia 27 de Fevereiro, entre as 10h30 e as 12h30.

O Carnaval Solidário, organizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, que integra as Festas de Carnaval da SRTC, e que estava programado igualmente para esta tarde, foi adiado para o mesmo dia da próxima semana, com o desfile na placa central da Avenida Arriaga às 14h30 e o espectáculo de abertura do Carnaval Solidário às 15 horas no Jardim Municipal.

Recorde-se que o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada. As previsões do IPMA apontam ainda para a possibilidade de queda de neve.