Carnaval das Crianças é amanhã mas há escolas que desistiram

A Direcção Regional do Turismo, confrontada com a questão sobre se mantinha o plano de realizar o Carnaval das Crianças para amanhã de manhã na placa central da Avenida Arriaga, uma vez que havia escolas que ponderavam não participar no cortejo por não terem tido tempo de avisar os pais da alteração, garante que o evento vai mesmo em frente.

Já na sexta-feira, inicialmente havia a dúvida se o cortejo de cerca de mil crianças de várias escolas seria reajendado para quinta-feira ou para sexta-feira, depois foi confirmado oficialmente pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC) que, também, o Carnaval Solidário, adiado pelas mesmas condições atmosféricas adversas (ameaça de chuva), iria ser logo no dia de regresso às actividades lectivas. Assim, apesar do risco e não contar com todas as crianças das escolas do Funchal, irá ser realizado esta quinta-feira, 27 de Fevereiro, entre as 10h30 e as 12h30.

Já o Carnaval Solidário, organizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, ambas integrando o cartaz oficial do Carnaval da Madeira 2020, também estava programado para a tarde de sexta-feira, foi adiado para as 14h30 de amanhã, sendo que o espectáculo de abertura será às 15 horas no Jardim Municipal.

Contudo, o DIÁRIO apurou junto de escolas que, dado que as férias de Carnaval começaram precisamente na sexta-feira, e a maioria dos alunos já nem sequer voltou às instalações para a parte da tarde desse dia, não conseguiram comunicar aos pais e encarregados de educação da necessidade das suas crianças, no primeiro dia após esta curta pausa, irem trajadas tal como estavam há uma semana.

Agora, a DRT veio responder ao DIÁRIO que mantém os planos - embora hoje ainda houvesse tempo de adiar por um dia, permitindo uma maior participação das crianças -, pois “além da informação veiculada no próprio dia, que foi divulgada nos meios de comunicação social, acerca do cancelamento do desfile agendado para aquele dia 21 de Fevereiro e o anúncio do dia em que se iria realizar, a Direcção Regional do Turismo informou as escolas imediatamente após o cancelamento assim como deu conta do seu agendamento para o dia 27. Além disso, a informação passou a estar disponível online no Visit Madeira na própria sexta-feira”, garante.

“A Direcção Regional do Turismo recorda que, tratando-se de crianças, e o seu bem, estar ligado à questão do tempo, foi um factor determinante para o adiamento”, apesar de ser certo que muitos pais não tomaram conhecimento do mesmo.