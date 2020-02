Eduardo Jesus salientou, esta tarde, o “enorme reforço de animação” desta edição do Carnaval na Madeira, cujos pontos altos serão o cortejo alegórico às 20 horas de 22 de Fevereiro e o Cortejo Trapalhão na tarde do dia 25. Câmara de Lobos foi a cidade escolhida para o lançamento do programa de Festas do Carnaval 2020, como forma de homenagem à Turma do Funil, uma das trupes que há mais anos integrar o cortejo do Funchal.

O secretário do Turismo e Cultura salientou as actuações e espectáculos que vão decorrer ao longo dos dias de Carnaval, no chamado Carnaval das Avenidas, que contará com reforço este ano. Na Praça da Restauração vai haver animação especialmente direccionada para as crianças. Já o Jardim Municipal vai voltar a receber espectáculos de 23 a 25 de Fevereiro, “com a magia circense a tomar conta daquele espaço e daquele público”.

O governante referiu que este evento vai movimentar 5.400 pessoas, num investimento que, tal como o DIÁRIO já havia avançado, é superior ao do ano passado. No entanto, ao contrário do que a Direcção Regional do Turismo tinha indicado ao nosso jornal, o investimento será de 480 mil euros, ao invés de 470 mil.

“O Carnaval tem uma particularidade que é o facto de motivar férias”, explicou Eduardo Jesus quando questionado a atracção de turistas, acrescentando que a ocupação hoteleira tem correspondência directa entre o período carnavalesco.

Sobre este aspecto, apesar dos números ainda não serem definitivos, tudo aponta para que a ocupação hoteleira atinja os 73%, estando em linha com o que se verificou em 2019.

As festas de Carnaval decorrem entre os dias 19 de Fevereiro a 1 de Março, tendo como tema “Carnaval é Fantasia”.