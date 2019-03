Carlos Teles quer extensão da Via Rápida da Ribeira Brava até à Calheta

O presidente da Câmara Municipal da Calheta participou esta manhã na missa dominical em Crawley cumprindo o seu terceiro de dia de visita à cidade inglesa.

O autarca calhetense fez-se acompanhar do seu vice-presidente, Nuno Maciel, um momento que serviu para estar um pouco mais próximo da comunidade emigrante depois de ontem, ambos, terem participado num jantar com mais de 450 pessoas no qual o Grupo de Folclore da Calheta animou a iniciativa.

Se, ontem, Carlos Teles considerou ser necessário pensar numa extensão da Via Rápida da Ribeira Brava até à Calheta por forma a que o desenvolvimento não estagne, hoje, aproveitou para à saída da homilia deixar uma mensagem de união e de solidariedade: “Aqui também é a Calheta porque onde está um calhetense está o nosso município”.

De resto, nesta eucaristia todo o grupo de folclore esteve presente actuando no término da missa.