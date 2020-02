Carlos Teles promete aumentar apoio a associações do concelho

O presidente da Câmara Municipal da Calheta revelou esta manhã a intenção de reforçar o apoio às associações do concelho, sobretudo ao nível cultural e recreativo.

Carlos Teles falava na assinatura dos protocolos de cooperação financeira com sete associações, no valor global de 338.400 euros. Uma cerimónia que serviu para “oficializar” o apoio que a Câmara tem vindo a dar às associações e clubes, uma ajuda que é considerada pelo presidente um “investimento com retorno”. “Sentimos o retorno da vossa parte e para nós é importante reconhecer todo o apoio que têm dado nas várias áreas”, transmitiu o edil, destacando o trabalho dos Bombeiros Voluntários da Calheta, associação que recebeu da autarquia 240.000 mil euros. “Por vezes ocorrem acidentes que nos apanham desprevenidos e é aí que sentimos o valor que é poder contar com uma corporação como a que temos no concelho”, salientou, dando com o exemplo os recentes incêndios que ocorreram na Ponta do Pargo.

De resto, ao nível desportivo congratulou-se por termos “cada vez mais campeões no concelho da Calheta” e, no âmbito cultural e recreativo, enalteceu sobretudo o contributo da Banda Municipal Paulense e do Grupo Coral do Arco da Calheta, “duas instituições reconhecidas a nível regional, não só pela sua antiguidade, mas sobretudo pelo seu trabalho”. “Temos mais instituições no concelho nesta área que, no seu devido tempo, também irão ser reconhecidos”, transmitiu Carlos Teles, explicando que estas duas instituições já contam há muito tempo com um apoio regular.

Eis a lista das associações contempladas

Bombeiros Voluntários da Calheta (240.000€)

Estrela da Calheta Futebol Clube (28.800€)

Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (28.800€)

Clube Naval da Calheta (7.200€)

Banda Municipal Paulense (7.200€)

Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo (19.200€)

Grupo Coral do Arco da Calheta (7.200€)